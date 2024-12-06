Андреа Тринкьери приветствует идеи прихода НБА в Европу и «Финала четырех» Евролиги в Абу-Даби

Андреа Тринкьери высказался по поводу европейской баскетбольной сцены.

«Многие известные личности говорят о том, как помог бы приход НБА в Европу. Нам нужно все, что принесет баскетболу ресурсы, маркетинг и лучшие условия.

Если «Финал четырех» Евролиги в Абу-Даби поможет турниру и европейскому баскетболу, я буду только счастлив. Не знаю подробностей сделки, но верю, что решение принесет что-то существенное, очень рад», – заявил итальянский тренер «Жальгириса».

Ранее сообщалось, что лига получит 50 миллионов евро за выбор Абу-Даби в 2025 году.