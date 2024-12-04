Победа над «Пистонс» стала для «Бакс» 7-й подряд. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Кубка НБА
«Милуоки» продолжает побеждать .
Во вторник «Бакс» добились 7-й подряд победы, справившись с «Пистонс» в гостях – 128:107.
Команда Дока Риверса стала победителем группы В с результатом 4-0 и гарантировала себе участие в плей-офф Кубка НБА.
На Востоке «Милуоки» идет 5-м с показателем 11-9.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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