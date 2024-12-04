Победа над «Пистонс» стала для «Бакс» 7-й подряд. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Кубка НБА

«Милуоки» продолжает побеждать .

Во вторник «Бакс» добились 7-й подряд победы, справившись с «Пистонс» в гостях – 128:107.

Команда Дока Риверса стала победителем группы В с результатом 4-0 и гарантировала себе участие в плей-офф Кубка НБА.

На Востоке «Милуоки » идет 5-м с показателем 11-9.