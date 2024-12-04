Шэй Гилджес-Александер и Джейсон Тейтум – лучшие игроки октября и ноября
Шэй Гилджес-Александер и Джейсон Тейтум признаны игроками месяца.
НБА объявила, что защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум признаны лучшими игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Гилджес-Александер привел «Тандер» к результату 15-4, набирая в среднем 29,8 очка, 6,6 передачи и 5,3 подбора за матчах. 26-летний игрок успешно начал новый сезон после того, как занял второе место в голосовании за MVP прошлого сезона.
Показатели Тейтума на старте сезона составили 28,7 очка, 8,5 подбора и 5,8 передачи в среднем за встречу. Результат «Селтикс» – 16-3.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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