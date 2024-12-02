Алперен Шенгюн: «Побеждать – весело. Мы узнали это после прихода ветеранов»

Алперен Шенгюн высоко оценил вклад опытных игроков в успех «Хьюстона».

Игра Фреда Ванвлита (38 очков) стала залогом победы «Рокетс» над одним из фаворитов сезона «Оклахомой». Диллон Брукс выиграл спорный мяч у Шэя Гилджеса-Александера на последней минуте и забросил двухочковый на исходе владения, который вывел команду вперед.

«Побеждать – весело. Мы узнали это после прихода ветеранов. Теперь все гораздо интереснее.

Диллон – жесткий парень. Взял спорный и обеспечил успех в клатче. Это было здорово, приятно посмотреть», – заявил молодой центровой Алперен Шенгюн.

«Легко заметить тот фундамент, который мы закладываем в команде, в обычном соревновательном процессе. Но победы над действительно хорошими соперниками на разных стадиях сезона – это отличный знак, что наш труд уже дает плоды. Мы становимся лучше», – заключил разыгрывающий Фред Ванвлит.