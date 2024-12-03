Пол Миллсэп объявил о завершении карьеры
Пол Миллсэп завершил карьеру после 16 сезонов в НБА.
Миллсэп, выбранный под 47-м номером на драфте 2006 года, провел карьеру в таких командах, как «Юта», «Атланта», «Денвер», «Бруклин» и «Филадельфия». В последний раз он играл в НБА за «Нетс» и «Сиксерс» в сезоне-2021/22.
Миллсэп является четырехкратным участником Матча всех звезд, а также одним из восьми игроков в истории лиги, забросивших 500 трехочковых, сделавших 1000 блок-шотов и 1000 перехватов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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