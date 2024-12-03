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Майкл Картер-Уильямс о совместной игре с Уэйдом в «Буллс»: «Иногда казалось, что он мог бы быть лучше с точки зрения лидерства»

Майкл Картер-Уильямс вспомнил опыт совместной игры с Дуэйном Уэйдом в «Буллс».

Два защитника пересекались в «Чикаго» в сезоне-16/17.

«Иногда Уэйд казался расстроенным. Он часто травмировался, много времени уходило у него на реабилитационные процессы, поэтому мы не всегда имели возможность поработать с ним на тренировках. Он расстраивался из-за того, что не получал мяч в привычных позициях на площадке, а нам казалось, что причиной тому было недостаточное количество совместных тренировок, когда мы могли бы разобраться с этим.

Уэйд был нацелен на победы. Он хотел решать возникающие проблемы, разговаривать, решать вопросы. Бывали моменты, когда он проявлял себя как лидер, делясь своим опытом и пытаясь направлять нас. В других случаях нам казалось, что он мог бы быть лучше с точки зрения лидерства», – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
logoЧикаго
logoДуэйн Уэйд
logoМайкл Картер-Уильямс
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