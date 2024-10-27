Никола Йокич: «Мои 40 очков не означают, что я хорошо играл»
Никола Йокич прокомментировал поражение от «Клипперс» (104:109).
«То, что я набрал 40 очков сегодня, не означает, что я играл хорошо. Вопрос не в моем терпении в отношении кого-то, потому что мы с парнями вместе, нас ничего не разделяет. Так что высокая результативность не означает, что я играю хорошо и правильно. Нам всем нужно быть лучше», – заявил Йокич.
Центровой набрал 41 очко, забросив рекордные для себя 7 трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Денвера»
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