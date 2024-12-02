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«Он не очарует вас своей коммуникабельностью или знанием трех языков». Одной из причин падения Далтона Кнехта на драфте считают его интервью

«Лейкерс» смогли заполучить Далтона Кнехта под 17-м номером на драфте.

Прогнозы «Лейкерс» ставили Кнехта в десятку. Роб Пелинка созванивался с представителями игрока, когда понял в процессе драфта, что будет иметь шанс заполучить его, чтобы выяснить, нет ли подводных камней в его здоровье и биографии.

Бывший тренер Кнехта Грегг Полински также получил много подобных вопросов. Специалист считает, что причиной послужили возраст (23 года) и интервью.

«Я уважаю своих коллег (скаутов), 50% попаданий – это великолепный результат. Работа на драфте чертовски сложная.

Далтон полностью сконцентрирован на баскетболе. Он не очарует вас своей коммуникабельностью или знанием трех языков. Ему на все это наплевать. Он просто баскетболист», – заявил Полински.

Ассистент из университета Теннесси Род Кларк считает, что баскетболисту могла навредить его откровенность.

«Думаю, команды спрашивали его что-то вроде, нравится ли ему читать? И он говорил, что нет. Какое отношение это имеет к баскетболу? Он просто всегда остается самим собой и отвечает честно. Он такой.

Некоторые люди, которые встречались с ним, считают, что он мало разговаривает. Но те, кто его знают, в курсе, что он очень юморной парень. Он не раскрывается сразу и старается оценить тех, с кем взаимодействует», – описал Кнехта специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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