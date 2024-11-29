Факундо Кампаццо выругался во время интервью, но сразу извинился: «Простите, у меня плохой английский»
Факундо Кампаццо выругался во время интервью.
Игрок «Реала» комментировал спасительный 3-очковый, который реализовал на последних секундах четвертой четверти матча Евролиги с «Барселоной» (97:90 2ОТ).
«Я пытался разыграть пик-н-ролл с Марио, и они облажались. В смысле, ошиблись. Простите, у меня плохой английский», – произнес аргентинец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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