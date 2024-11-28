Кеннет Фарид присоединился к итальянской «Реджо-Эмилии»
«Реджо-Эмилия» объявила о подписании Кеннета Фарида.
Американский форвард (35 лет, 203 см) отыграл 8 сезонов в НБА, набирая 11,4 очка и 8,1 подбора в среднем. Фарид отыграл один сезон в ЦСКА (2021/22) в Единой лиге ВТБ.
В последнее время Фарид выступал в Мексике. На его счету 10,6 очка и 8,6 подбора в среднем. Форвард присоединился к «Реджо-Эмилии» до конца текущего сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Реджо-Эмилии»
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