Кеннет Фарид присоединился к итальянской «Реджо-Эмилии»

«Реджо-Эмилия» объявила о подписании Кеннета Фарида.

Американский форвард (35 лет, 203 см) отыграл 8 сезонов в НБА , набирая 11,4 очка и 8,1 подбора в среднем. Фарид отыграл один сезон в ЦСКА (2021/22) в Единой лиге ВТБ.

В последнее время Фарид выступал в Мексике. На его счету 10,6 очка и 8,6 подбора в среднем. Форвард присоединился к «Реджо-Эмилии» до конца текущего сезона.