Инсайдер Джейк Фишер: «Йонас Валанчюнас определенно доступен для обмена»

Йонас Валанчюнас доступен для обмена и является потенциальной целью «Лейкерс».

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

«Йонас Валанчюнас — это определенно имя, которое продолжают называть целью «Лейкерс ». Валанчюнас определенно доступен для обмена в «Вашингтоне ».

Когда он подписал с «Вашингтоном» этот трехлетний контракт около среднего уровня, большинство в лиге восприняли его как очень выгодный актив, который можно обменять», – сказал Фишер.