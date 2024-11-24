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Инсайдер Джейк Фишер: «Йонас Валанчюнас определенно доступен для обмена»

Йонас Валанчюнас доступен для обмена и является потенциальной целью «Лейкерс».

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

«Йонас Валанчюнас — это определенно имя, которое продолжают называть целью «Лейкерс». Валанчюнас определенно доступен для обмена в «Вашингтоне».

Когда он подписал с «Вашингтоном» этот трехлетний контракт около среднего уровня, большинство в лиге восприняли его как очень выгодный актив, который можно обменять», – сказал Фишер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
logoЙонас Валанчюнас
logoЛейкерс
logoНБА
logoВашингтон
возможные переходы
Джейк Фишер
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