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«Лейкерс» хотели бы усилить позицию центрового

«Лейкерс» хотят внести изменения в состав.

Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, калифорнийский клуб хотел бы усилить позицию центрового.

У «Лейкерс» помимо звездного Энтони Дэвиса есть Джексон Хэйс, Кристиан Вуд и Кристиан Колоко, которые способны сыграть пятого номера. Вуд недавно перенес операцию на левом колене. Сообщалось, что Хэйс уверенно выглядит в тренировочном лагере.

У «озерников» есть пара пиков в первом раунде, которые они могут использовать для усиления позиции центрового через обмен.

Калифорнийцы летом интересовались Йонасом Валанчюнасом, который перешел в «Вашингтон» в качестве свободного агента.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
возможные переходы
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