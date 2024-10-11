«Лейкерс» хотели бы усилить позицию центрового
«Лейкерс» хотят внести изменения в состав.
Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, калифорнийский клуб хотел бы усилить позицию центрового.
У «Лейкерс» помимо звездного Энтони Дэвиса есть Джексон Хэйс, Кристиан Вуд и Кристиан Колоко, которые способны сыграть пятого номера. Вуд недавно перенес операцию на левом колене. Сообщалось, что Хэйс уверенно выглядит в тренировочном лагере.
У «озерников» есть пара пиков в первом раунде, которые они могут использовать для усиления позиции центрового через обмен.
Калифорнийцы летом интересовались Йонасом Валанчюнасом, который перешел в «Вашингтон» в качестве свободного агента.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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