Алонзо Моурнинг: «Зака Иди ждет отличная карьера»
Алонзо Моурнинг рассказал, что «Майами» очень хотел выбрать Зака Иди на драфте.
«Нам очень понравился Зак Эди на наших преддрафтовых тренировках. Он один из тех, кто стремится стать лучше, и мне это нравится. Очевидно, у него была отличная студенческая карьера, и он бигмен. Он ставил хорошие заслоны, жестко проходил к кольцу, пытался доминировать в краске.
Он не стоит на месте, бросая трехочковые, в прыжке, и все такое. Он идет к кольцу. Мне нравится Зак. Я думаю, что его ждет отличная карьера, если Бог даст ему избежать травм, но мне нравится то, что я вижу в Заке Эди», – сказал вице-президент «Майами» по развитию игроков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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