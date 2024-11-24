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  • «Победы не должны быть неожиданными». Виктор Вембаньяма оптимистично смотрит на состояние «Сперс»
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«Победы не должны быть неожиданными». Виктор Вембаньяма оптимистично смотрит на состояние «Сперс»

«Сан-Антонио» обыграл лидера конференции «Голден Стэйт».

Команда победила третий раз подряд и преодолела порог в 50% побед. «Сан-Антонио» все еще находится за пределами зоны плей-ин Запада с результатом 9-8.

«Мы всегда смотрим вперед с надеждой. Но я не уверен, что это правильное слово. Крис Пол часто говорит, что каждая победа заслуживает празднования. Но они не должны быть неожиданными. Нет такой игры, которую мы должны начинать, не намереваясь победить.

Так что мы не удивлены. Все уверены в себе. Мы в той позиции, в которой хотели оказаться, выше 50% побед. Теперь у нас есть возможность побороться за место в нашей переполненной сильными командами конференции. Мы на правильном курсе. Поднимаемся вверх», – заявил французский форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Виктора Вембаньямы, Youtube «Сан-Антонио»
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