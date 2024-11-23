Айс Кьюб: «Не гарантируем ему место, но Бронни всегда может попытаться попасть в команду BIG3»

Основатель стритбольной лиги BIG3 Айс Кьюб пригласил Бронни Джеймса.

Известный музыкант и шоумен заявил, что 55-й номер драфта НБА из «Лейкерс » может побороться за место в одной команд BIG3 .

«Бронни всегда может попытаться попасть в команду. Мы не можем гарантировать ему место, но он может пробиться к нам через драфт и заработать место», – заявил Айс Кьюб.

Бронни пока принял участие в 6 матчах НБА , проводя на площадке по 2 с половиной минуты.