Айс Кьюб: «Не гарантируем ему место, но Бронни всегда может попытаться попасть в команду BIG3»
Основатель стритбольной лиги BIG3 Айс Кьюб пригласил Бронни Джеймса.
Известный музыкант и шоумен заявил, что 55-й номер драфта НБА из «Лейкерс» может побороться за место в одной команд BIG3.
«Бронни всегда может попытаться попасть в команду. Мы не можем гарантировать ему место, но он может пробиться к нам через драфт и заработать место», – заявил Айс Кьюб.
Бронни пока принял участие в 6 матчах НБА, проводя на площадке по 2 с половиной минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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