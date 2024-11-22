Неманя Недович о поражении от «Партизана»: «Нервозность и паника со старта. Впервые были такими пассивными и безучастными»
«Црвена Звезда» проиграла у себя на площадке «Партизану» в рамках Евролиги (77:89).
«Очень-очень плохая игра. Даже против «Реала» мы были не такими потерянными. Нас сбили с толку их подборы в атаке с самого начала. Они получали второй шанс и набирали уверенность в себе. С нашей стороны все ожидали, что кто-то возьмет на себя ответственность, но никто сегодня так и не принял вызов. Начиная с меня.
Мы все плохо выступили, но это не отменяет отличной игры «Партизана». Они выглядели фантастически и заслужили победу. Мои поздравления.
Баскетболисты соперника, которые не получали много игрового времени, воспряли после удачных подборов в нападении. Нас не смутила их ротация, но застала врасплох зонная защита, мы начинали атаки, имея секунд 15 в запасе. Мы достаточно опытны, чтобы находить решение в таких ситуациях. Но сегодня нам это не удалось.
С самого старта были нервозность и паника. Впервые были такими пассивными и безучастными. Мне не по себе от такого. Теперь надо хорошо подготовиться к «Баварии» в следующем туре», – рассказал о матче разыгрывающий Неманя Недович.
На его счету 11 очков, 2 подбора и 1 передача.
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