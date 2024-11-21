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Хьюби Браун проводит последний сезон на ESPN

Хьюби Браун уходит на пенсию.

Президент ESPN Берк Магнус сообщил, что 91-летний Хьюби Браун проводит последний сезон в качестве эксперта на телеканале.

Браун работает в профессиональном баскетболе с 1958 года. С 2004 года он комментирует матчи НБА на ESPN.

«Мы дадим Хьюби возможность отработать свой последний матч. Он этого заслуживает. Мы очень высокого мнения о нем. Это потрясающе, на каком уровне он продолжает комментировать матчи в возрасте 90 лет и старше.

Не хочу казаться загадочным, но в одном из матчей, о котором будет объявлено позже, мы будем чествовать Хьюби и проводим его с размахом. Сомневаюсь, что есть хоть один человек, который когда-либо имел более длительную связь с профессиональным баскетболом», – сказал Магнус в подкасте.

Браун не комментирует матчи в этом сезоне из-за череды личных трагедий. Сын Брауна, Брендан, который был ассистентом главного тренера в «Гризлис» и комментатором в «Никс», скончался две недели назад в возрасте 54 лет. Браун также потерял жену Клэр в июне этого года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
Хьюби Браун
ESPN
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