Единая лига ВТБ на 1-м месте среди топ-лиг по проценту очков, которые набирают местные баскетболисты

Российские баскетболисты все-таки имеют значение в своих командах.

Единая лига ВТБ занимает первое место среди топ-лиг по проценту очков, которые набирают местные баскетболисты.

Процент очков местных игроков в каждом чемпионате и в каждой команде в сезоне-24/25

Единая Лига ВТБ (в среднем по лиге – 40,7%)

МБА-МАИ – 100%; «Енисей» – 67,5%; «Самара» – 52,2%; «Локомотив-Кубань» – 43,3%; «Пари НН» – 42,7%; «Парма» – 42,2%; «Автодор» – 35,6%; ЦСКА – 26,7%; УНИКС – 23,3%; «Астана» – 21,7%; «Зенит» – 20,4%; «Уралмаш» – 19,7%

Франция (в среднем по лиге – 38,7%)

«Лимож» – 77,3%; «Виллербан» – 62,6%; «Монако» – 45,9%; «Париж» – 42,6%; «Шоле» – 40,0%; «Ле Портель» – 39,8%; «Сен-Кантен» – 39,1%; «Нантер» – 38,2%; «Ле Ман» – 35,5%; «Гравлин» – 34,9%; «Страсбур» – 33,5%; «Нанси» – 32,0%; «Бурк» – 31,4%; «Элан Шалон» – 23,0%; «Дижон» – 19,1%; «Стад Ла Рошель» – 19,0%

Греция (в среднем по лиге – 27,2%)

«Перистери» – 38,1%; «Арис» – 36,8%; «Кардицас» – 36,2%; «Лаврион» – 32,6%; «Промитеас» – 30,9%; «Паниониос» – 28,3%; «Панатинаикос» – 26,7%; «Марусси» – 24,9%; «Колоссос» – 24,2%; ПАОК – 22,5%; АЕК – 15,7%; «Олимпиакос» – 11,7%

Турция (в среднем по лиге – 22,8%)

«Фенербахче» – 36,7%; «Дарушафака» – 32,3%; «Яловаспор» – 29,2%; «Бурсаспор» – 28,8%; «Анадолу Эфес» – 28,4%; «Тофаш» – 26,8%; «Бахчешехир» – 24,2%; «Каршияка» – 21,8%; «Галатасарай» – 21,1%; «Маниса» – 20,0%; «Петкимспор» – 18,8%; «Мерсин» – 18,2%; «Меркезефенди» – 16,5%; «Бешикташ» – 16,0%; «Бююкчекмедже» – 15,2%; «Тюрк Телеком» – 13,2%

Германия (в среднем по лиге – 22,2%)

«Бавария» – 39,9%; «Росток» – 30,9%; «Раста Фехта» – 29,5%; «Альба» – 28,4%; «Ульм» – 27,8%; «Брауншвейг» – 26,5%; «Бамберг» – 24,1%; «Геттинген» – 23,5%; «Гамбург» – 22,3%; «Хайдельберг» – 21,9%; «Ольденбург» – 19,9%; «Бонн» – 18,7%; «Людвигсбург» – 16,5%; «Скайлайнерс» – 14,2%; «Миттельдойчер» – 12,5%; «Хемниц» – 10,8%; «Вюрцбург» – 9,4%

Италия (в среднем по лиге – 21,2%)

«Виртус» – 40,6%; «Варезе» – 35,9%; «Наполи» – 30,4%; «Дертона» – 29,6%; «Венеция» – 28,6%; «Милан» – 26,0%; «Брешия» – 24,6%; «Скафати» – 23,6%; «Тревизо» – 21,8%; «Реджо-Эмилия» – 15,7%; «Триест» – 15,3%; «Динамо Сассари» – 14,1%; «Кремона» – 11,9%; «Пистоя» – 7,6%; «Трапани» – 7,3%; «Тренто» – 4,2%

Испания (в среднем по лиге – 16,4%)

«Реал» – 32,2%; «Барселона» – 28,9%; «Валенсия» – 26,6%; «Льейда» – 25,3%; «Гранада» – 24,7%; «Тенерифе» – 22,6%; «Манреса» – 19,5%; «Уникаха» – 19,0%; «Сарагоса» – 16,7%; «Гран-Канария» – 14,2%; «Андорра» – 13,8%; «Ховентуд» – 13,7%; «Жирона» – 12,7%; «Бреоган» – 11,6%; «Лейма Корунья» – 6,6%; «Бильбао» – 2,2%; «Мурсия» – 1,7%; «Баскония» – 0%.