Владислав Емченко – о турнире в Перми: «Круто быть правой рукой тренера сборной»

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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» и сборной России Владислав Емченко был признан лучшим атакующим игроком завершившегося в воскресенье в Перми турнира Fonbet Кубок Дружбы. И – в искреннем и эмоциональном интервью поделился со спортивным журналистом Владимиром Можайцевым впечатлениями от турнира и ожиданиями от предстоящего сезона.

- Какие впечатления от турнира? Болельщики, зал, организация...

- Конечно, я очень рад, что федерация организовала такой турнир, что у нас появилась возможность сыграть с иностранными командами и с таким крепким клубом, как «Парма». И очень круто, что это все проходило в Перми, потому что в этом городе всегда, даже в отпускное летнее время, поболеть за баскетбол приходит очень много людей. Здесь очень дружелюбная, командная атмосфера. Многие болели за «Парму», многие за нас – так что поддержка была колоссальной. Организовано все было отлично. Так что я очень доволен, что в это непростое время мы получили такой важный опыт.

- Ты сам отыграл в Перми очень стабильно и результативно, был одним из главных лидеров сборной. А сам себя уже ощущаешь таковым в национальной команде?

- Мне нравится роль лидера. Я чувствую, что в какие-то моменты могу брать на себя ответственность чуть больше, чем другие. Управлять командной игрой, дирижировать партнерами, быть правой рукой тренера и воплощать его идеи на площадке… У меня это получается. Мне нравится такая роль, и большое спасибо Зорану Лукичу за то, что доверяет мне и видит меня в роли вожака национальной команды.

- Сильно отличаются твои задачи в сборной и в «Локомотиве-Кубань»? Чего от тебя требует Лукич и что требовал экс-наставник краснодарской команды Александр Секулич?

- В общем и целом, особенных отличий нет. В обеих командах я много времени нахожусь с мячом, веду нападение команды, пытаюсь создать возможности для свободного броска партнерам или себе. То есть главная моя задача – поиск преимущества в нападении. И в защите тоже стараюсь играть агрессивно и активно. У меня есть чуйка на перехваты, и нередко получается прочитать действия соперников и украсть мяч. Так что и в сборной, и в «Локомотиве» делаю все для того, чтобы помочь команде самыми разными способами – и в итоге победить.

- В Перми в составе сборной России было много совсем юных ребят, без опыта игры в Единой лиге ВТБ. Как они тебя воспринимают? Как легенду, старшего товарища, образец для подражания – или как конкурента? Бывает, что на тренировке играют против тебя очень агрессивно, пытаются накрыть или забить через тебя?

- (Смеется). Ну конечно, новички называют по имени-отчеству! И перед тем, как что-то сказать, спрашивают: «Разрешите обратиться?» И таскают сумки с моей формой…

Это шутка, конечно. Позитивные молодые ребята. Классные, добрые, общительные. При этом – уже настоящие профессионалы, с хорошими спортивными амбициями. И – талантливые.

Конечно, уважение к старшим у них есть. Но при этом действительно с первых тренировок в сборной в защите вцеплялись в старожилов сборной, как бультерьеры, не давали дышать ребятам постарше. Понятно, что в самом начале сборов не у всех оптимальная физика, и новички этим пользовались. Собственно, на протяжении всех этих сборов они старались играть максимально агрессивно и проявлять себя. Ни нас, ни себя не жалели. В сборной точно никто не думает – «о, вот этот парень уже чего-то добился, поэтому буду с ним помягче». Все бьются, все сражаются. Хорошая конкурентная атмосфера. Так что в этом смысле мне было непросто.

- Спрашивали новички у тебя какие-нибудь советы?

- Само собой, я всегда открыт. Если кто-то спрашивает – готов поделиться чем-то из своего опыта. И такие моменты в процессе сборов были, я пытался помочь парням. Иногда сам подсказывал, когда видел, что мой совет реально может принести пользу.

- Есть какие-нибудь традиции для новичков сборной? После дебютного матча должны купить пиццу или еще что-то?

- (Смеется). Повод для проставы всегда можно найти! Дебютный матч, первые очки, карьер-хай… Мне только успели вручить статуэтку лучшему атакующему игроку турнира – как партнеры по сборной тут же: «Давай проставляйся!» Но мне это предстоит уже на следующем сборе, потому что сейчас многие ребята сразу после финального матча улетели в расположение своих клубов. А проставляться для половины команды – как-то неправильно. Так что, парни, официально обещаю – когда в следующий раз соберемся, с меня причитается! Пончики или пицца – на выбор.

Ну а после матча с Венесуэлой, в котором в составе сборной дебютировали сразу несколько молодых ребят, они скинулись, купили бургеры, картошку фри. Понятно, что это не очень полезно. Но организмы у нас молодые, метаболизм хороший. Тут важно даже не то, чтобы покушать на халяву – потому что кормили нас в Перми очень вкусно и хорошо. Трехразовое питание, все отлично...

Важны не бургеры, а просто сам факт некоего тимбилдинга. Дебют в сборной – очень знаковая история, которая каждому запомнится на всю жизнь.

- Как вообще можешь описать атмосферу в сборной?

- Я уже не дебютант в сборной – но все равно, когда ты в майке национальной команды слушаешь гимн своей страны, который поют несколько тысяч человек… Непередаваемое ощущение. Быть в числе лучших из лучших в своем деле в нашей огромной многомилионной стране – это огромная честь и ответственность.

При этом ты понимаешь, что каждый из находящихся рядом с тобой испытывает те же эмоции. Каждый готов за тебя «впрячься» в любом эпизоде, каждый готов пожертвовать собой и своими амбициями ради общей цели, каждый является частью даже не коллектива, а единого организма. Это чувство единения – оно очень вдохновляет и мотивирует. Поэтому я всегда с огромным удовольствием приезжаю в расположение национальной команды. Тренироваться, развиваться, прогрессировать и защищать честь своей Родины – это счастье.

- Когда вышли играть с Венесуэлой – не возникло мысли, а что у них в составе делает Вембаньяма (в составе венесуэльцев играл 218-сантиметровый центровой, по комплекции и внешности действительно напоминающий молодого лидера сборной Франции. – Прим. автора)?

- Да, еще на разминке на этого мальчишку обратили внимание. 218 сантиметров – его нельзя не заметить. Но в игре он был заметен меньше, чем их разыгрывающий, который во втором матче отгрузил нам почти тридцатник. Да, на подборчике этот центровой хорошо работал. Но, понятное дело, сравнивать его с Вембаньяной нельзя. Не хочу сказать об этом парне ничего плохого – но работать ему есть над чем. И двигается медленно, и с броском не очень дружит. Если бы он обладал хотя бы половиной способностей и умений Вембаньямы – счет на табло наверняка был иным. Но у него от Вембаньямы только рост – и то, он все равно заметно ниже француза.

- Если бы сборная России все-таки сыграла с колумбийскими стритболистами, студентами и инженерами – сколько бы очков разницы им привезла? 150?

- Я не видел игру «Пармы» с Колумбией, знаю только счет. Поэтому мне сложно сказать, что собой представляет эта команда. Честно, не люблю игры, в которых один из соперников наголову сильнее другого. Здорово, что руководство РФБ приняло оперативное решение изменить формат турнира, и в итоге у сборной было больше конкурентных матчей. Рад, что мы так и не сыграли с колумбийцами, а вместо этого получили серьезные противостояния.

Даже наша первая игра с Венесуэлой оставила смешанное впечатление. Пусть мы победили не особенно крупно, но по игре доминировали, в матче не было ни намека на интригу. Было понятно, что мы намного сильнее.

Мне больше импонируют такие матчи, как против «Пармы». Когда есть хороший физический контакт – «кость в кость», как любит говорить мой бывший тренер и нынешний наставник пермяков Евгений Юрьевич Пашутин. Когда игроки с другой стороны площадки не просто бегают и бросают, а выполняют тренерский план – а ты пытаешься этот план разрушить.

При этом во втором матче сборная Венесуэла показала свои южноамериканские зубы и навязала серьезное сопротивление. Вообще, на этом турнире у нашей сборной было три очень плотных и конкурентных матча. Думаю, для всех игроков национальной команды они стали очень важным и нужным опытом.

- Какие шутки в сборной ходили про колумбийцев?

- Да особенно никаких. Конечно, в первый день, когда эта история случилась – посмеялись. Такое, знаешь, странно-прикольное ощущение.

- Вообще, насколько важны подобные турниры в условиях спортивной изоляции России? И для тебя лично, и для других игроков, и для болельщиков?

- Я уже говорил – очень круто, что РФБ организует подобные соревнования. Возможность собраться и выступать за сборную, еще и против крепких иностранных команд – необычайно важна. Это действительно круто – в отсутствие официальных международных соревнований сохранять химию сборной.

Так что я максимально доволен тем, как прошел турнир. Еще и игры получились классные, с концовками. Думаю, болельщики «Пармы» не обиделись, что в финале мы обыграли пермскую команду. Любители баскетбола соскучились по матчам сборной. Да и в принципе по нашему любимому виду спорта! На последней игре трибуны были битком, атмосфера была электрическая.

Ну и побеждать, получать кубки и награды – всегда приятно любому спортсмену. Так что только самые позитивные эмоции от турнира в Перми.

- Когда услышал новость про нового главного тренера Локо – не подумал в первую секунду, что это розыгрыш?

- Да нет. После новости о том, что Секулич не продолжит работу в «Локо» – думаю, главным вопросом межсезонья в Единой лиге ВТБ для всех было, кто возглавит наш клуб. Конечно, я удивился – но не думал, что это розыгрыш. Слишком уж наш президент – и теперь главный тренер – серьезный человек для подобных розыгрышей. Андрей Владимирович сам играл в баскетбол на высоком уровне, у него есть свое понимание и видение.

- Ведищев – человек требовательный. Не боишься сесть в запас, если что-то не заладится?

- Это же круто – когда тренер требовательный! Если требует – значит, верит в тебя, знает, что ты можешь давать хороший результат. Гораздо хуже, когда от тебя ничего не требуют и ничего не ждут. Помнишь, как Высоцкий говорил в «Место встречи изменить нельзя»: «Спасибо за доверие. Спасибо, хоть еще чего-то ждете от меня».

Так что совершенно точно не боюсь. Как всегда, на тренировках и в матчах буду выкладываться на сто процентов. Продолжу стремиться выиграть каждый эпизод – чтобы в итоге из таких вот маленьких фрагментов сложился итоговый пазл командной победы.

- Ребята из «Локо» уже поделились первыми впечатлениями от тренировок Ведищева? Как они проходят, какая обстановка?

- Нет, с одноклубниками последние дни особенно не было времени общаться. (Смеется). Никто не пишет, не звонит. Забыли, наверное. А может, думают, что в мы в сборной зазвездились…

С Антохой Квитковских пару раз, правда, списывались. Он говорит, что нагрузка на тренировках приличная. Закладывается очень серьезный физический фундамент. Устают парни сильно – но вроде никто не жалуется. Уже сегодня (в понедельник, 26 августа – Прим. автора) присоединимся к «Локо» – и сможем сделать собственные выводы.

- Какие задачи способен решать «Локомотив-Кубань» в предстоящем сезоне с учетом всех изменений в составе?

- Пока не знаю, какие официальные цели будут нам озвучены. Но уверен, что они – максимальные. Выиграть каждый матч – и в итоге выиграть Единую лигу ВТБ. Я считаю, что это правильно – поднимать планку максимально высоко. Так что будем все вместе дружно двигаться к этой цели.

- В интервью Ведищев говорил, что роль россиян в команде возрастет. Ты готов ментально быть лидером в «Локо», постоянно решать в концовках?

- Конечно, готов. Ответственности точно не боюсь. Я рад, что у Андрея Владимировича такие планы и такая философия. Мы с ним в конце прошлого сезона говорили – и он сказал, что видит меня в роли лидера и организатора. Спасибо большое ему за веру в меня, за все предоставленные возможности. Сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать его доверие.

- Проблема со штрафными – в прошлом?

- Да не было никакой проблемы! (Смеется). Просто хотел помочь ТВ-комментаторам, дать им повод для обсуждения и всевозможных пари. Реально – большой респект твоим коллегам. Я понимаю, что труд журналиста и комментатора – очень тяжелый. Сотни матчей – и в каждом надо находить какие-то любопытные детали и фишки. Так что – помог чем смог!

- 25 августа, в день финала турнира в Перми, был день рождения у Романа Семернинова – ассистента главного тренера в «Локо», наставника молодежной сборной России. И тренера, под руководством которого ты совершал переход из детского баскетбола во взрослый. Что ему пожелаешь?

- (Смеется). Рядом сидит Кирилл Темиров – и искренне надеется на очередную проставу! Я позвонил Роману Евгеньевичу, поздравил. Желаю ему в первую очередь здоровья – это фундамент, на котором уже строится все остальное. И, конечно же, успехов в карьере, дальнейшего прогресса, развития и продвижения.

Фото: пресс-служба РФБ