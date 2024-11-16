Десмонд Мэйсон был арестован за неуважение к суду

Десмонд Мэйсон попал в тюрьму.

Десмонд Мэйсон , победитель конкурса данков 2001 года, был арестован в Оклахоме в среду по обвинению в неуважении к суду. Бывший игрок НБА был освобожден несколько часов спустя под залог в размере 50 000 долларов.

Согласно судебным документам, заседание было связано с делом о разводе Мэйсона с Андреа Мэйсон. Бывший баскетболист не явился в суд.

Мэйсон, которому сейчас 47 лет, был выбран «Сиэтлом» в первом раунде драфта 2000 года.