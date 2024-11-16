Десмонд Мэйсон был арестован за неуважение к суду
Десмонд Мэйсон попал в тюрьму.
Десмонд Мэйсон, победитель конкурса данков 2001 года, был арестован в Оклахоме в среду по обвинению в неуважении к суду. Бывший игрок НБА был освобожден несколько часов спустя под залог в размере 50 000 долларов.
Согласно судебным документам, заседание было связано с делом о разводе Мэйсона с Андреа Мэйсон. Бывший баскетболист не явился в суд.
Мэйсон, которому сейчас 47 лет, был выбран «Сиэтлом» в первом раунде драфта 2000 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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