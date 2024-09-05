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Джордж Карл решил прекратить заочный конфликт с Кармело Энтони: «С этого момента только позитив»

Джордж Карл решил помириться с Кармело Энтони

Знаменитый игрок имел сложные взаимоотношения со своим бывшим тренером со времен «Денвера». В феврале 2024 года Энтони вспоминал, как Карл в первый же день личного знакомства назвал его «переоцененным», после чего бывший тренер подтвердил свою старую оценку в соцсети.

«В это время раздора, когда сплоченность имеет огромное значение, я хочу прекратить свой конфликт с Кармело Энтони.

Я его очень уважаю. Мы уже давно не знаем друг друга, но я слышал, что он успешно использует свое влияние для оказания положительного влияния на окружающий мир.

С этого момента только позитив», – написал Карл в соцсети.

Специалист тренировал Энтони в течение неполных 7 сезонов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джорджа Карла
logoДенвер
logoКармело Энтони
logoДжордж Карл
logoНБА
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