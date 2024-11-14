Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет курское «Динамо», УГМК сыграет с «Самарой» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
УГМК дома победил «Спарту энд К».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Динамо Курск
14 ноября. 15:00
Динамо Новосибирск – Динамо Москва
14 ноября. 15:00
УГМК – Самара
14 ноября. 17:00
Спарта энд К – Ника
14 ноября. 18:00
Положение команд: УГМК – 7-0, Динамо Курск – 6-1, МБА – 5-1, Самара – 4-3, Надежда – 3-3, Ника – 3-3, Енисей – 3-4, Динамо Новосибирск – 2-4, Динамо Москва – 1-5, Спарта энд К – 1-6, Нефтяник – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости