  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет курское «Динамо», УГМК сыграет с «Самарой» и другие матчи
0

Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет курское «Динамо», УГМК сыграет с «Самарой» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

УГМК дома победил «Спарту энд К».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

Енисей – Динамо Курск

14 ноября. 15:00

Динамо НовосибирскДинамо Москва

14 ноября. 15:00

УГМК – Самара

14 ноября. 17:00

Спарта энд К – Ника

14 ноября. 18:00

Положение команд: УГМК – 7-0, Динамо Курск – 6-1, МБА – 5-1, Самара – 4-3, Надежда – 3-3, Ника – 3-3, Енисей – 3-4, Динамо Новосибирск – 2-4, Динамо Москва – 1-5, Спарта энд К – 1-6, Нефтяник – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoСпарта энд К жен
logoДинамо Москва жен
logoУГМК жен
logoДинамо Курск жен
logoДинамо Новосибирск жен
чемпионат России жен
Енисей жен
Ника жен
Самара жен
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Енисей», новосибирское «Динамо» нанесло первое поражение МБА и другие результаты
27 октября, 18:56
Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях разгромил «Спарту энд К», курское «Динамо» разобралось с «Никой» и другие результаты
19 октября, 16:07
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Нефтяник», курское «Динамо» дома проиграло МБА и другие результаты
15 октября, 20:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Де’Аарон Фокс набрал 29+6+10 во втором победном матче против «Финикса»
17 минут назадВидео
Кайл Хайнс присоединился к тренерскому штабу «Бруклина»
32 минуты назад
Алперен Шенгюн и Тари Исон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
146 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Самара» примет УНИКС, МБА-МАИ сыграет с «Зенитом»
57 минут назад
Евролига. «Маккаби» сыграет с «Олимпиакосом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
сегодня, 07:36
33 очка Шэйдона Шарпа помогли «Портленду» второй раз за два дня обыграть «Миннесоту»
2сегодня, 07:20Видео
Трипл-дабл (35+12+14) Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис»
14сегодня, 07:12Видео
Егор Демин набрал 14 очков и 5 передач в победном матче против «Роялс»
4сегодня, 06:55Видео
Дрэймонд Грин: «Я подлил масла в огонь. Клэй проигнорировал Стефа. Он вышел на матч взбешенным»
6сегодня, 06:39
НБА. У «Кливленда» 13-я победа в игре с «Сиксерс», 50 очков Вембаньямы позволили «Сперс» обыграть «Уизардс», Джеймс (35+12+14) помог «Лейкерс» одолеть «Мемфис» и другие результаты
198сегодня, 06:07
Ко всем новостям
Последние новости
Иван Лазарев о матче «Химки» – «Московский»: «Страховаться судьями против любительской команды – это зашквар»
2сегодня, 06:20
Виктор Лахин: «Надеюсь после этого сезона выйти на драфт и продолжить карьеру в НБА»
1вчера, 20:24
Ростислав Вергун о ЦСКА: «У нас есть потенциал играть против таких команд»
5вчера, 18:49
Андреас Пистиолис об «Уралмаше»: «Нам было очень приятно победить такую серьезную команду»
вчера, 18:30
Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»
вчера, 17:13
«Майами» не планирует обмены в ближайшее время
3вчера, 16:42
«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса или Роберта Уильямса
10вчера, 16:35
Йовица Арсич о причинах поражения от «Локо»: «Очень много промахов с открытых бросков и глупых ошибок в простых передачах»
вчера, 15:47
Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»
вчера, 15:43
Джо Маззулла: «Невозможно выиграть матч, позволив сопернику перебросать себя с такой разницей»
вчера, 15:24