Владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор был готов платить налог на роскошь и согласен обменять Карла-Энтони Таунса только для усиления состава
Глен Тэйлор предпочитал оставить Карла-Энтони Таунса в команде.
Владелец «Миннесоты» сообщил президенту Тиму Коннелли, что готов платить налог на роскошь. По сообщению The Athletic, Тэйлор не видел необходимости в обмене форварда, если это сделает команду слабее. Он не хотел подрывать конкурентоспособность клуба.
Владелец заявил, что согласится на обмен игрока, только если он будет задействован в сделке, которая поможет усилить команду в преддверии нового сезона.
«Миннесота» дошла до финала Западной конференции в прошлом розыгрыше плей-офф.
Ряд экспертов предполагают, что клуб может потерять около 100 миллионов долларов по финансовым итогам следующего сезона.
Глена Тэйлора ожидает суд по поводу прав на контрольный пакет акций «Тимбервулвз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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