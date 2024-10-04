Владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор был готов платить налог на роскошь и согласен обменять Карла-Энтони Таунса только для усиления состава

Глен Тэйлор предпочитал оставить Карла-Энтони Таунса в команде.

Владелец «Миннесоты» сообщил президенту Тиму Коннелли, что готов платить налог на роскошь. По сообщению The Athletic, Тэйлор не видел необходимости в обмене форварда, если это сделает команду слабее. Он не хотел подрывать конкурентоспособность клуба.

Владелец заявил, что согласится на обмен игрока, только если он будет задействован в сделке, которая поможет усилить команду в преддверии нового сезона.

«Миннесота » дошла до финала Западной конференции в прошлом розыгрыше плей-офф.

Ряд экспертов предполагают, что клуб может потерять около 100 миллионов долларов по финансовым итогам следующего сезона.

Глена Тэйлора ожидает суд по поводу прав на контрольный пакет акций «Тимбервулвз».