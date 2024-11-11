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Клэй Томпсон: «Пока показываем посредственный баскетбол, но главное – вовремя выйти на пик формы»

Клэй Томпсон рассказал об игре за «Даллас».

«Предыдущая глава закрыта. Я стараюсь победить здесь. Нет смысла скучать, когда у нас такие отличные возможности тут. Ценю прошлое, но пора двигаться дальше.

Это будет особенный сезон для «Мэверикс». У нас есть реальный опыт и шанс на победу. Пока мы идем с 50% побед и показываем посредственный баскетбол, но это долгий сезон, главное – вовремя выйти на пик формы.

Я нацелен на работу здесь. Не связывался со Стефеном Карри и Дрэймондом Грином. Увидимся, когда увидимся», – заключил Клэй Томпсон.

«Даллас» и «Голден Стэйт» встретятся в ближайшем матче.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтефен Карри
logoКлэй Томпсон
logoДрэймонд Грин
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