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Дрэймонд Грин: «Надеюсь, что Клэй Томпсон будет отлично играть за «Даллас»

Дрэймонд Грин желает бывшему одноклубнику Клэю Томпсону успеха в «Мэвс».

«Я надеюсь, что Клэй будет отлично играть за «Даллас». Если он будет играть отлично, он оценит все, чего он добился в «Голден Стэйт». Сейчас мне кажется, что на его отношении к прошлому есть пятно. Он этого не говорил, но я чувствую нутром.

Игрокам НБА не всегда удается найти команду, которую они могут назвать домом, но для Клэя «Голден Стэйт» – это дом. Здесь он легенда, его майка будет висеть под сводами арены, ему поставят статую, но ему нужно это почувствовать. Я надеюсь, что он будет отлично играть за «Даллас», чтобы он смог уйти с чувством удовлетворения от того, что он здесь построил», – сказал форвард «Уорриорз».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Draymond Green Show with Baron Davis
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