Брайан Скалабрини: «Не могу смотреть на баскетбол «Сперс»
Брайан Скалабрини раскритиковал игру «Сан-Антонио».
«Нет никаких вопросов к таланту Виктора Вембаньямы и тому, кем он может когда-нибудь стать. Мне жаль, но я не могу смотреть на баскетбол «Сперс». Нет ничего, что привлекало бы меня в этой команде. Да, их звезда выглядит как инопланетянин, аватар. Говорите все, что угодно.
Но мне невыносимо видеть этот плохой баскетбол, когда все просто швыряют эти плохие броски. Это выше моих сил», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SpursReport в сети X
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