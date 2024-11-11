Кендрик Перкинс: «Карьера Чета Холмгрена может сложиться лучше, чем у Виктора Вембаньямы»
Кендрик Перкинс считает, что Чет Холмгрен может превзойти Виктора Вембаньяму.
«Для Чета личные противостояния на площадке – это принципиально. Он не боится защищаться. Я смотрю на Чета и думаю: во-первых, Чет не уступает Виктору по скиллам. Он более развит физически. По-моему, в нем больше спортивной злости, и на данный момент он лучше готов и способен проявлять свои лучшие качества.
Как бы мы не восторгались потенциалом Виктора Вембаньямы – и это справедливо – Чет готов составить ему конкуренцию. Так что, безусловно, его карьера может сложиться лучше, чем у Виктора Вембаньямы», – считает эксперт.
Сегодня центровой «Оклахомы» получил перелом гребня подвздошной кости и пропустит 8-10 недель.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: All the Smoke
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