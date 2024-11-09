Брайан Уиндхорст: «СМИ НБА находятся не в лучшем состоянии»

Брайан Уиндхорст заявил, что СМИ НБА сейчас находятся не в лучшем состоянии.

«СМИ НБА находятся не в лучшем состоянии.

Я думаю, что мы обесцениваем то, что помогает развивать лигу. Например, одна из таких вещей — это сторителлинг. Сейчас все слишком коротко. Люди сосредоточены на твитах, на парнях, которых уложили на паркет кроссовером, через которых забили сверху, которых унизили, на сообщениях в социальных сетях.

Не так много внимания уделяется историям, изучению игроков и изучению их биографий, что я называю хроникой сезона», – сказал эксперт ESPN.