Брайан Уиндхорст: «СМИ НБА находятся не в лучшем состоянии»
Брайан Уиндхорст заявил, что СМИ НБА сейчас находятся не в лучшем состоянии.
«СМИ НБА находятся не в лучшем состоянии.
Я думаю, что мы обесцениваем то, что помогает развивать лигу. Например, одна из таких вещей — это сторителлинг. Сейчас все слишком коротко. Люди сосредоточены на твитах, на парнях, которых уложили на паркет кроссовером, через которых забили сверху, которых унизили, на сообщениях в социальных сетях.
Не так много внимания уделяется историям, изучению игроков и изучению их биографий, что я называю хроникой сезона», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Thanalysis Show
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости