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Брайан Уиндхорст: «СМИ НБА находятся не в лучшем состоянии»

Брайан Уиндхорст заявил, что СМИ НБА сейчас находятся не в лучшем состоянии.

«СМИ НБА находятся не в лучшем состоянии.

Я думаю, что мы обесцениваем то, что помогает развивать лигу. Например, одна из таких вещей — это сторителлинг. Сейчас все слишком коротко. Люди сосредоточены на твитах, на парнях, которых уложили на паркет кроссовером, через которых забили сверху, которых унизили, на сообщениях в социальных сетях.

Не так много внимания уделяется историям, изучению игроков и изучению их биографий, что я называю хроникой сезона», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Thanalysis Show
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Брайан Уиндхорст
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