Ян Веселы – MVP 8-го раунда Евролиги

Ян Веселы признан MVP 8-го раунда Евролиги.

Чешский тяжелый форвард помог «Барселоне» обыграть «Басконию» со счетом 91:68 и завершил матч с 17 очками (3 из 3 из-за дуги), 10 подборами, 1 передачей, 2 перехватами и 2 блок-шотами.

Веселы получил пятую награду MVP раунда Евролиги за свою 360-матчевую карьеру и первую с сезона-2018/19, когда он был признан MVP сезона.