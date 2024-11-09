Ян Веселы – MVP 8-го раунда Евролиги
Ян Веселы признан MVP 8-го раунда Евролиги.
Чешский тяжелый форвард помог «Барселоне» обыграть «Басконию» со счетом 91:68 и завершил матч с 17 очками (3 из 3 из-за дуги), 10 подборами, 1 передачей, 2 перехватами и 2 блок-шотами.
Веселы получил пятую награду MVP раунда Евролиги за свою 360-матчевую карьеру и первую с сезона-2018/19, когда он был признан MVP сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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