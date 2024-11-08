Рик Бэрри: «Хватит сравнивать разные эры баскетбола и искать лучшего баскетболиста всех времен»
Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита и чемпион НБА 1975 года высказался на тему уровня игроков прошлого.
«Если бы у меня было все то, что есть у нынешних игроков. У нас не было ничего. Буквально ничего. У меня не было специалистов по силовым тренировкам и тренировкам на подвижность. Диетологов. У нас было тяжелое расписание, тяжелые переезды.
Я был бы быстрее, сильнее, выносливее, прыгал бы выше. Смешно даже сравнивать, насколько сильнее мы с Оскаром Робертсоном и другими парнями из нашего времени были бы сегодня.
Хватит сравнивать разные эпохи. Сравнивайте игроков одного времени на схожих позициях. И перестаньте искать «лучшего игрока всех времен». Когда у меня был этот статус, я хорошо знал, что на самом деле облажался почти во всем.
Нельзя сравнивать Уилта Чемберлена и Мэджика Джонсона, Леброна Джеймса с разыгрывающими.
Майкл Джордан был лучшим атакующим защитником своего времени и одной из лучших «двоек» всех времен», – поделился мыслями легендарный баскетболист.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий