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Рик Бэрри: «Хватит сравнивать разные эры баскетбола и искать лучшего баскетболиста всех времен»

Рик Бэрри не видит смысла в сравнениях баскетболистов.

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита и чемпион НБА 1975 года высказался на тему уровня игроков прошлого.

«Если бы у меня было все то, что есть у нынешних игроков. У нас не было ничего. Буквально ничего. У меня не было специалистов по силовым тренировкам и тренировкам на подвижность. Диетологов. У нас было тяжелое расписание, тяжелые переезды.

Я был бы быстрее, сильнее, выносливее, прыгал бы выше. Смешно даже сравнивать, насколько сильнее мы с Оскаром Робертсоном и другими парнями из нашего времени были бы сегодня.

Хватит сравнивать разные эпохи. Сравнивайте игроков одного времени на схожих позициях. И перестаньте искать «лучшего игрока всех времен». Когда у меня был этот статус, я хорошо знал, что на самом деле облажался почти во всем.

Нельзя сравнивать Уилта Чемберлена и Мэджика Джонсона, Леброна Джеймса с разыгрывающими.

Майкл Джордан был лучшим атакующим защитником своего времени и одной из лучших «двоек» всех времен», – поделился мыслями легендарный баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Brandon «Scoop B» Robinson
logoМайкл Джордан
logoУилт Чемберлен
logoМэджик Джонсон
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
Рик Бэрри
logoОскар Робертсон
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