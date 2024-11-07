Дражен Анзулович: «Не хочу сказать, что игроки проиграли матч. Но нужно показывать ответственность!»

Дражен Анзулович недоволен игрой «Самары» в концовке матча с «Автодором».

«Поздравляю «Автодор ». Как я сказал в раздевалке, мы не заслужили сегодня выиграть. Когда ты проигрываешь последнюю четверть «-9», когда не показываешь нужной ответственности за мяч и ответственности в концовке…

Когда мы вели 6 очков, задача была: не дать бросать трехочковые – и гости забили все трехочковые! Это тактическая ответственность. Это, конечно, и моя ошибка. Каждое поражение – это моя ошибка. Я не хочу сказать, что игроки проиграли матч. Но нужно показывать ответственность!

В предыдущей игре с «Енисеем» мы допустили 18 потерь, и это было предупреждением. И когда мы анализировали тот матч, говорили: сегодня с таким контролем мяча мы выиграть не сможем. Во второй четверти мы вели «+9» и за последние две минуты допустили три потери.

Ты не можешь так контролировать игру. А когда ты не контролируешь игру, ты не можешь победить. Мы не показали достаточного качества, достаточной ответственности и не показали достаточной борьбы, чтобы победить», – сказал главный тренер «Самары».