Миленко Богичевич после победы над «Самарой»: «Наконец, смогли собрать более-менее весь свой состав»
Миленко Богичевич прокомментировал победу «Автодора» над «Самарой» – 76:73.
«Прежде всего, хочу поздравить свою команду с победой. Но также поздравляю и «Самару»: она хорошо играла, с энергией и интенсивностью.
Нам где-то повезло, мы забили сложные броски. Сказался, наверное, и тот фактор, что мы, наконец, смогли собрать более-менее весь свой состав, мы смогли расширить ротацию. Поэтому и игра у нас получилась», – сказал главный тренер «Автодора».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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