Миленко Богичевич после победы над «Самарой»: «Наконец, смогли собрать более-менее весь свой состав»

Миленко Богичевич прокомментировал победу «Автодора» над «Самарой» – 76:73.

«Прежде всего, хочу поздравить свою команду с победой. Но также поздравляю и «Самару»: она хорошо играла, с энергией и интенсивностью.

Нам где-то повезло, мы забили сложные броски. Сказался, наверное, и тот фактор, что мы, наконец, смогли собрать более-менее весь свой состав, мы смогли расширить ротацию. Поэтому и игра у нас получилась», – сказал главный тренер «Автодора ».