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Кенни Эткинсон установил рекорд НБА по количеству побед на старте сезона с новой командой

«Кливленд» одержал 9 побед подряд.

Этот результат позволил Кенни Эткинсону установить рекорд НБА по победной серии на старте сезона с новым клубом.

Защитник Донован Митчелл порадовался за команду и тренера: «Мы показываем хороший баскетбол. Выигрываем разными способами. Громим, одерживаем верх в близких матчах, совершаем камбэки.

Больше всего меня радуют нарабатываемые нами привычки. Я делаю упор на постоянстве. Давайте все время будем вот этой командой.

У нас великолепная атмосфера, энергетика. Кенни Эткинсон проделал феноменальную работу, и мы все поверили в этот проект. Он принес свои идеи, но позволил и нам иметь голос, и это было очень важно».

«Все вносят свой вклад. Это признак хорошей команды. Мы в отличной форме физически и ментально.

Когда побеждаешь 9 раз подряд, дело не в одном-двух парнях. Суть во всей ротации», – прокомментировал успех главный тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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