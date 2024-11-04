Девин Букер и Донован Митчелл – игроки недели в своих конференциях НБА
НБА представила игроков недели.
Защитники Девин Букер («Финикс») и Донован Митчелл («Кливленд») стали лучшими в Западной и Восточной конференциях соответственно.
На счету Букера 33,7 очка, 5,7 подбора и 6,3 передачи в среднем в 3 победных матчах.
Митчелл набирал 25,3 очка и 4,3 передачи при 50,6% с игры. «Кливленд» одержал 4 победы и продолжает серию без поражений на старте чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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