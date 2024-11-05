Эдвин Джексон выбыл на 6-8 недель из-за травмы
Эдвин Джексон может пропустит два месяца.
Атакующий защитник «Виллербана» Эдвин Джексон получил травму задней поверхности бедра и не сможет выйти на площадку в течение шести-восьми недель.
Джексон был одним из семи игроков «Виллербана», которые играли во всех предыдущих семи матчах Евролиги, в среднем проводя на площадке около 19 минут. Джексон в среднем набирал 6,3 очка, делал 2,0 подбора и 1,0 передачи за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Le Progres
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