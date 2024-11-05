Эдвин Джексон выбыл на 6-8 недель из-за травмы

Эдвин Джексон может пропустит два месяца.

Атакующий защитник «Виллербана » Эдвин Джексон получил травму задней поверхности бедра и не сможет выйти на площадку в течение шести-восьми недель.

Джексон был одним из семи игроков «Виллербана», которые играли во всех предыдущих семи матчах Евролиги , в среднем проводя на площадке около 19 минут. Джексон в среднем набирал 6,3 очка, делал 2,0 подбора и 1,0 передачи за встречу.