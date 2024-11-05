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Стефен Карри о Джордане Пуле: «Рад за него. Он играет намного лучше, чем в прошлом сезоне»

Стефен Карри признался, что рад за бывшего одноклубника Джордана пула.

«Болею за него, чтобы он чего-то добился в этой организации и с этой возможностью быть лидером команды. Он играет намного лучше, чем в прошлом сезоне, он чувствует себя комфортно, так что я рад за него.

Это всего лишь его пятый год? Его возможности безграничны. Я знаю, что у них много молодых ребят, и видно, что он играет с удовольствием, он играет блестяще, тот же старый Джей Пи, которого мы знаем. Рад, что на этот раз мы одержали победу и получили право хвастаться», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Warriors on NBCS в соцсети X
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logoСтефен Карри
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