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Дрэймонд Грин о словах Кишона Джорджа, что у него нет броска: «То же самое мне говорили, когда я выигрывал чемпионат»

Дрэймонд Грин рассказал о беседе с новичком Кишоном Джорджем.

«Этот парень сказал, что у меня нет броска. Я такой: «То же самое мне говорили, когда я выигрывал чемпионат, а ты тогда учился в школе». Он: «Да мне все равно» (смеется).

После матча я сказал ему, что он молодец, что ему надо выходить с таким же настроем против всех – только так можно заслужить уважение», – заявил форвард «Уорриорз».

Кишон Джордж из «Вашингтона» – 24-й номер драфта-2024. В понедельник «Голден Стэйт» победил в столице США со счетом 125:112.

Грин набрал 18 очков при 5 из 7 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бияна Тодда
logoГолден Стэйт
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logoВашингтон
logoДрэймонд Грин
logoКишон Джордж
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