Дрэймонд Грин о словах Кишона Джорджа, что у него нет броска: «То же самое мне говорили, когда я выигрывал чемпионат»
Дрэймонд Грин рассказал о беседе с новичком Кишоном Джорджем.
«Этот парень сказал, что у меня нет броска. Я такой: «То же самое мне говорили, когда я выигрывал чемпионат, а ты тогда учился в школе». Он: «Да мне все равно» (смеется).
После матча я сказал ему, что он молодец, что ему надо выходить с таким же настроем против всех – только так можно заслужить уважение», – заявил форвард «Уорриорз».
Кишон Джордж из «Вашингтона» – 24-й номер драфта-2024. В понедельник «Голден Стэйт» победил в столице США со счетом 125:112.
Грин набрал 18 очков при 5 из 7 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бияна Тодда
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости