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Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Лаврионом»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Перистери» встретится с «Лаврионом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Олимпиакос – 3-1, Паниониос – 3-1, Промитеас – 3-1, Перистери – 2-1, ПАОК – 2-2, АЕК – 2-2, Арис – 2-2, Марусси – 1-3,  Колоссос – 1-3, Лаврион – 0-3, Кардицас – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.   

Опубликовал: Валерий Левкин
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