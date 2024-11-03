Джейсон Тейтум за два матча с «Шарлотт» совершил 30 штрафных бросков, все игроки соперника – 21

Джейсон Тейтум за два матча бросил больше штрафных, чем вся команда «Шарлотт».

«Селтикс» и «Хорнетс» провели друг с другом два матча подряд. В пятницу действующие чемпионы победили в гостях со счетом 124:109, в субботу они повторили успех – 113:103.

Лидер «Бостона » Джейсон Тейтум за два матча с «Шарлотт » совершил 30 бросков с линии штрафных (13 – в первом матче, 17 – во втором), реализовав 25. При этом вся команда «Хорнетс» совершила только 21 бросок (12 – в первом, 9 – во втором).