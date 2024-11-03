«Может ли он защищаться 1 на 1?». Чарльз Ли прокомментировал 3-й перебор фолов у Ламело Болла

Ламело Болл получил 30 замечаний за первые 6 матчей.

Разыгрывающий «Шарлотт » три раза был вынужден площадку из-за перебора фолов. Два из этих эпизодов случились в последних матчах команды.

«Мы должны продолжать ставить перед ним задачи и выяснить, может ли он защищаться 1 на 1, или нам надо сдваиваться на его оппоненте каждый раз? Или он всегда будет фолить?

Наш штаб должен определиться, с чем мы готовы смириться. Мы должны выяснить, через общение, может ли он сосредоточиться и охранять свою часть паркета чисто, без фолов?

Я могу смириться с поздним броском Пэйтона Притчарда с отклонением или степ-бэком Джейсона Тейтума. Но меня не устраивают ненужные фолы, когда ты просто теряешь контроль над ситуацией», – заявил главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли.

«Хорнетс» дважды уступили «Селтикс» (109:124 и 103:113).