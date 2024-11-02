Джо Маззулла о неспортивном фоле Гранта Уильямса: «Рад, что с Джейсоном Тейтумом все в порядке»
Джо Маззулла прокомментировал неспортивный фол Гранта Уильямса на Тейтуме.
«Я рад, что с Джейсоном все в порядке. Больше всего мне понравилось, что он сразу подпрыгнул. Не валялся. Сразу подпрыгнул, пошел на линию штрафного броска и сделал свое дело.
Мне не нравится, что они это сделали, но рад, что он в порядке, и что мы ответили в следующей атаке», – сказал главный тренер «Бостона».
Форвард «Шарлотт» под занавес матча с «Бостоном» на скорости влетел в экс-одноклубника и сбил его с ног, оказавшись на паркете и сам.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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