Хайме Хакес: «Еще не принял решение, за какую сборную буду играть»
Хайме Хакес еще не решил, за какую сборную будет играть – США или Мексики.
«Нет, я еще не принял решение. Вы знаете меня и мое прошлое. Я родился в Калифорнии, вырос там, участвовал в лагерях сборной США.
Затем, очевидно, выступал за Мексику на Панамериканских играх. После этого отошел от национальных сборных, понимая, как может нарастать давление и как болельщики отреагируют на переход из США в Мексику.
Это решение будет личным для меня и того, что я чувствую, а также для моей семьи. Я советуюсь с ними почти во всем, что делаю. Так что, когда придет время, я буду готов принять решение. Но сейчас я сосредоточен только на «Майами», – сказал форвард «Хит».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости