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Хайме Хакес: «Еще не принял решение, за какую сборную буду играть»

Хайме Хакес еще не решил, за какую сборную будет играть – США или Мексики.

«Нет, я еще не принял решение. Вы знаете меня и мое прошлое. Я родился в Калифорнии, вырос там, участвовал в лагерях сборной США.

Затем, очевидно, выступал за Мексику на Панамериканских играх. После этого отошел от национальных сборных, понимая, как может нарастать давление и как болельщики отреагируют на переход из США в Мексику.

Это решение будет личным для меня и того, что я чувствую, а также для моей семьи. Я советуюсь с ними почти во всем, что делаю. Так что, когда придет время, я буду готов принять решение. Но сейчас я сосредоточен только на «Майами», – сказал форвард «Хит».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoМайами
logoсборная США
logoНБА
logoсборная Мексики
logoХайме Хакес
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