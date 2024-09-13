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Хайме Хакес: «В межсезонье сделал акцент на дальних бросках»

Хайме Хакес рассказал, в каком аспекте игры хотел прибавить за межсезонье.

По словам 23-летнего форварда «Хит», активнее всего он работал над дальним броском.

«Мой трехочковый бросок. Вот часть игры, в которой я хотел прибавить.

Это важно как для моего личного прогресса, так и для целей «Майами», – рассказал Хакес.

В дебютном для себя сезоне НБА Хайме попадал 32,5% 3-очковых и набирал 12,0 очка за встречу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
logoМайами
logoНБА
logoХайме Хакес
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