Хайме Хакес: «В межсезонье сделал акцент на дальних бросках»

Хайме Хакес рассказал, в каком аспекте игры хотел прибавить за межсезонье.

По словам 23-летнего форварда «Хит», активнее всего он работал над дальним броском.

«Мой трехочковый бросок. Вот часть игры, в которой я хотел прибавить.

Это важно как для моего личного прогресса, так и для целей «Майами », – рассказал Хакес .

В дебютном для себя сезоне НБА Хайме попадал 32,5% 3-очковых и набирал 12,0 очка за встречу.