Хайме Хакес: «В межсезонье сделал акцент на дальних бросках»
Хайме Хакес рассказал, в каком аспекте игры хотел прибавить за межсезонье.
По словам 23-летнего форварда «Хит», активнее всего он работал над дальним броском.
«Мой трехочковый бросок. Вот часть игры, в которой я хотел прибавить.
Это важно как для моего личного прогресса, так и для целей «Майами», – рассказал Хакес.
В дебютном для себя сезоне НБА Хайме попадал 32,5% 3-очковых и набирал 12,0 очка за встречу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
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