Чемпионат Италии. «Брешия» дома проиграла «Трапани Шарк»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошел один матч.

«Брешия » дома проиграла «Трапани Шарк». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 5-0, Виртус – 4-0, Триест – 4-1, Милан – 4-1, Дертона – 3-1, Брешия – 4-2, Трапани Шарк – 4-2, Реджо-Эмилия – 3-2, Пистоя – 2-3, Венеция – 2-3, Скафати – 1-4, Динамо Сассари – 1-4, Ваноли Кремона – 1-4, Тревизо – 1-4, Варезе – 1-4, Наполи – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.