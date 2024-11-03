Чемпионат Италии. «Брешия» дома проиграла «Трапани Шарк»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошел один матч.
«Брешия» дома проиграла «Трапани Шарк».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 5-0, Виртус – 4-0, Триест – 4-1, Милан – 4-1, Дертона – 3-1, Брешия – 4-2, Трапани Шарк – 4-2, Реджо-Эмилия – 3-2, Пистоя – 2-3, Венеция – 2-3, Скафати – 1-4, Динамо Сассари – 1-4, Ваноли Кремона – 1-4, Тревизо – 1-4, Варезе – 1-4, Наполи – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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