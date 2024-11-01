Паоло Банкеро о травме: «Я в порядке. Немного расстроен, но травмы – часть всего этого»
Паоло Банкеро выбыл с разрывом косой мышцы живота.
Форвард пройдет следующее обследование через 4-6 недель. Пропущенное время может поставить под вопрос участие баскетболиста в борьбе за индивидуальные награды сезона в связи с минимальной планкой матчей (65).
«Я в порядке. Конечно, немного расстроен, но травмы – часть всего этого.
Буду заниматься восстановлением постепенно и постараюсь стать еще лучше, когда вернусь», – прокомментировал свой настрой Банкеро.
Форвард уверенно начал сезон, установив личный рекорд результативности (50) в матче против «Индианы».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейсона Бида
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