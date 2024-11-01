Паоло Банкеро выбыл на неопределенный срок с разрывом косой мышцы живота. Он пройдет повторное обследование через 4-6 недель
Паоло Банкеро выбыл на неопределенный срок с разрывом косой мышцы живота.
Звезда «Орландо» пройдет повторное обследование через 4-6 недель.
Дата возвращения на площадку будет зависеть от того, как Банкеро отреагирует на лечение.
Паоло получил травму в четвертой четверти проигранного матча с «Чикаго» в среду.
После 5 игр Банкеро лидирует в «Мэджик» по результативности (29,0), передачам (5,6) и минутам (36,4) на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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