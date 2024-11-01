Паоло Банкеро выбыл на неопределенный срок с разрывом косой мышцы живота. Он пройдет повторное обследование через 4-6 недель

Паоло Банкеро выбыл на неопределенный срок с разрывом косой мышцы живота.

Звезда «Орландо » пройдет повторное обследование через 4-6 недель.

Дата возвращения на площадку будет зависеть от того, как Банкеро отреагирует на лечение.

Паоло получил травму в четвертой четверти проигранного матча с «Чикаго» в среду.

После 5 игр Банкеро лидирует в «Мэджик» по результативности (29,0), передачам (5,6) и минутам (36,4) на площадке.