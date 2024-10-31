«Они освистывают и свою команду». Тобайас Харрис рассказал о реакции на прием в Филадельфии

Тобайас Харрис провел гостевой матч против бывшего клуба.

Форвард перешел в «Детройт » в это межсезонье после окончания контракта с «Сиксерс». Зрители встретили его недовольным гулом во время представления и продолжали радоваться неудачным действиям во время матча.

«Это публика, которая освистывает свою собственную команду. Ничего другого не ожидал. Сегодня я хорошо вписался в игру своей новой команды, не позволял ничему испортить это ощущение.

Мои партнеры помогли мне сохранить положительный настрой. Поддерживали меня. Говорили, что нуждаются.

Это был интересный опыт и отличная игра для нас», – прокомментировал ситуацию Харрис .

Форвард набрал 18 очков, 14 подборов и 1 блок-шот. «Детройт» одержал первую победу в сезоне.