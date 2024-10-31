«Они освистывают и свою команду». Тобайас Харрис рассказал о реакции на прием в Филадельфии
Тобайас Харрис провел гостевой матч против бывшего клуба.
Форвард перешел в «Детройт» в это межсезонье после окончания контракта с «Сиксерс». Зрители встретили его недовольным гулом во время представления и продолжали радоваться неудачным действиям во время матча.
«Это публика, которая освистывает свою собственную команду. Ничего другого не ожидал. Сегодня я хорошо вписался в игру своей новой команды, не позволял ничему испортить это ощущение.
Мои партнеры помогли мне сохранить положительный настрой. Поддерживали меня. Говорили, что нуждаются.
Это был интересный опыт и отличная игра для нас», – прокомментировал ситуацию Харрис.
Форвард набрал 18 очков, 14 подборов и 1 блок-шот. «Детройт» одержал первую победу в сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости