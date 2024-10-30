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Ни один новичок НБА пока не набрал 15+ очков и не провел 30+ минут за один матч

Ни один новичок не сыграл 30+ минут за один матч на старте сезона.

Ни один новичок НБА пока не набрал даже 15 очков и не сыграл больше 30 минут в одном матче. Это первый подобный случай в истории лиги.

Лучшим бомбардиром среди новичков сезона-2024/25 является разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Каррингтон, который набирает 8,6 очка в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Mr. Statistician Face Man в соцсети X
logoНБА
logoКарлтон Кэррингтон
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