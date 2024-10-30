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Крис Маллин: «Умение играть без мяча отличает Стефена Карри от других великих снайперов»

Крис Маллин объяснил, что выделяет Стефена Карри среди других снайперов.

«Умение играть без мяча — вот что действительно отличает Стефена Карри. Просто перемещаясь по площадке, он создает возможности для партнеров по команде.

Стеф выделяется своей способностью играть как с мячом, так и без мяча. В наши дни это редкость — игроки часто не знают, как против него защищаться.

Я искренне считают, что Стеф Карри — величайший снайпер в истории. Он умеет бросать после заслонов, в пик-н-роллах, с ведения — это не имеет значения. В его бросковых способностях нет слабых мест», – сказал бывший игрок «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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