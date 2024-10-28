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Чендлер Парсонс: «Трэй Янг стал более зрелым. Может быть, дело в бороде»

Чендлер Парсонс высоко оценивает будущее Трэя Янга.

Разыгрывающий «Атланты» набирал 30,7 очка, 10 передач, 4,7 подбора и 1,7 перехвата в трех матчах сезона. Янг реализует 33,3% трехочковых и совершает 6,7 потери в среднем.

«Это год может стать для него важнейшим. От «Атланты» немногого ожидают. Он может всех удивить. Все обсуждают других разыгрывающих. В этом году, если он продолжит на таком же уровне, мы начнем упоминать его в разговорах о Топ-5 или Топ-10 защитников. Я недолго играл с ним в «Атланте» и был очень доволен этим сотрудничеством.

Мне кажется, что он стал более зрелым. Может быть, дело в бороде.

Теперь только хочу, чтобы его игра приводила к победам. Потому что по поводу таланта никогда не было вопросов», – заключил Парсонс.

«Хокс» идут с результатом 2-1.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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